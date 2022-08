Elezioni: Roggiani (Pd), 'orgogliosa della candidatura, lavorerò per cambiare futuro' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Milano, 17 ago.(Adnkronos) - "Sono orgogliosa che il Partito democratico mi abbia proposto di candidarmi in Parlamento. Per me la politica è sempre stata lo strumento per provare a 'cambiare il mondo' guardando gli orizzonti più lontani, partendo dai nostri quartieri, paesi, città". Lo scrive su Facebook Silvia Roggiani, segretario metropolitano del Pd milanese che correrà alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. "In questi quattro anni da segretaria del Pd Milano Metropolitana -scrive Roggiani- ho orgogliosamente guidato una comunità straordinaria di persone generose e appassionate, vedendo e dimostrando ancora di più quanto la politica può cambiare la vita delle persone: con le scelte politiche e amministrative dove abbiamo messo al centro la prossimità e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Milano, 17 ago.(Adnkronos) - "Sonoche il Partito democratico mi abbia proposto di candidarmi in Parlamento. Per me la politica è sempre stata lo strumento per provare a 'il mondo' guardando gli orizzonti più lontani, partendo dai nostri quartieri, paesi, città". Lo scrive su Facebook Silvia, segretario metropolitano del Pd milanese che correrà alle prossimepolitiche del 25 settembre. "In questi quattro anni da segretaria del Pd Milano Metropolitana -scrive- homente guidato una comunità straordinaria di persone generose e appassionate, vedendo e dimostrando ancora di più quanto la politica puòla vita delle persone: con le scelte politiche e amministrative dove abbiamo messo al centro la prossimità e ...

RedazioneLaNews : #Milano Candidati Pd alle elezioni, a Milano Cottarelli, Cuperlo e Roggiani (fuori Maran) - paolomadron : RT @Tag43_ita: Cottarelli e mangiati Non solo i big, tutti i nomi in ballo nelle liste del centrosinistra. Roggiani, segretaria del Pd a M… - Tag43_ita : Cottarelli e mangiati Non solo i big, tutti i nomi in ballo nelle liste del centrosinistra. Roggiani, segretaria d… -