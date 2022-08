Calciomercato: Napoli. Stampa, accordo col Tottenham per Ndombele (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il centrocampista francese atteso in Italia per le visite mediche. PARIGI (FRANCIA) - Il Napoli ha raggiunto un accordo col Tottenham per ingaggiare Tanguy Ndombele. Lo scrive oggi "L'Equipe". Il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il centrocampista francese atteso in Italia per le visite mediche. PARIGI (FRANCIA) - Ilha raggiunto uncolper ingaggiare Tanguy. Lo scrive oggi "L'Equipe". Il ...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | In arrivo #Ndombele: le cifre e i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @sscnapoli è in continuo contatto con il @SpursOfficial e gli agenti di #Ndombele per s… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, programmate per domani le visite mediche di #Ndombele: le cifre della trattativa con i… - fnifba : RT @vinci7121: #Lobotka in mezzo ad #Anguissa e #Ndombele #Napoli #Calciomercato #ForzaNapoli - News24_it : Napoli, ecco Ndombele: domani le visite. E Raspadori... - La Gazzetta dello Sport -