Parlamentarie M5s, hanno votato oltre 50mila iscritti: "Più del 2018". Via libera al listino di 15 nomi proposto da Conte con l'86,5% di Sì

oltre 50mila iscritti hanno votato per le Parlamentarie del Movimento 5 stelle. E l'86,54% dei votanti ha dato il via libera al listino di 15 nomi proposto da Giuseppe Conte: 43.282 sì contro i 6.732 No. I risultati dei singoli candidati invece, "saranno resi noti nei prossimi giorni". Intanto, in attesa di conoscere le singole preferenze, il M5s festeggia l'affluenza: hanno partecipato 50.014 persone: "il dato più alto di sempre" per la scelta delle liste per le politiche, sottolineano fonti del Movimento. Alle Parlamentarie del 2018 parteciparono 39mila persone. Va tenuto però in considerazione che nel 2018 si votò ...

