Infortunio Di Maria, l'argentino al J Medical per le visite (Di martedì 16 agosto 2022) Selfie con i tifosi più piccoli per l'argentino Angel Di Maria, uscito nel primo tempo della partita contro il Sassuolo lunedì sera (video ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Selfie con i tifosi più piccoli per l'Angel Di, uscito nel primo tempo della partita contro il Sassuolo lunedì sera (video ...

Gazzetta_it : #DiMaria, gol al debutto come altri grandi bianconeri. Poi esce per infortunio... #Juve - GoalItalia : Allegri sull'infortunio di Di Maria: 'Lì è sempre un pochino dolente...' ?? #JuveSassuolo - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, Angel #DiMaria è arrivato al JMedical per gli esami ???? - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Juventus, Angel #DiMaria è arrivato al JMedical per gli esami ???? - sportli26181512 : Pogba, show social e omaggio a Di Maria durante Juve-#Sassuolo: Costretto ad assistere al match dalla tribuna a cau… -