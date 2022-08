Arrestata a 84 anni nella notte, sorpresa nel mondo dello spettacolo: “Neanche la dentiera ha preso” (Di martedì 16 agosto 2022) Un vero e proprio colpo di scena ha scioccato il mondo vip. Una donna di 84 anni è stata Arrestata ed è attualmente rinchiusa in prigione a Roma, a Rebibbia per la precisione, perché accusava di un reato molto grave. L’anziana signora è molto conosciuta negli ambienti famosi per aver lavorato per una delle attrici più famose d’Italia e apprezzate a livello internazionale. E c’è chi sta già facendo di tutto per evitare che lei possa continuare a restare dietro le sbarre, visto l’età ormai praticamente incompatibile con il carcere. Secondo quanto è stato ricostruito e riportato dettagliatamente dal sito Roma Today, la donna di 84 anni che è stata Arrestata a Roma si chiama Loretta e il 9 agosto si sarebbe resa protagonista di un brutto gesto. Che però sarebbe scaturito per reazione, visto che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Un vero e proprio colpo di scena ha scioccato ilvip. Una donna di 84è stataed è attualmente rinchiusa in prigione a Roma, a Rebibbia per la precisione, perché accusava di un reato molto grave. L’anziana signora è molto conosciuta negli ambienti famosi per aver lavorato per una delle attrici più famose d’Italia e apprezzate a livello internazionale. E c’è chi sta già facendo di tutto per evitare che lei possa continuare a restare dietro le sbarre, visto l’età ormai praticamente incompatibile con il carcere. Secondo quanto è stato ricostruito e riportato dettagliatamente dal sito Roma Today, la donna di 84che è stataa Roma si chiama Loretta e il 9 agosto si sarebbe resa protagonista di un brutto gesto. Che però sarebbe scaturito per reazione, visto che si ...

