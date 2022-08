Johnny Depp torna alla regia con il film Modigliani, prodotto da Al Pacino (Di lunedì 15 agosto 2022) L'attore Johnny Depp tornerà alla regia adattando per il grande schermo lo spettacolo teatrale Modigliani, film prodotto anche da Al Pacino Johnny Depp si metterà alla prova come regista in occasione del film Modigliani, un progetto biografico sull'artista italiano che avrà tra i suoi produttori anche Al Pacino. alla base del lungometraggio ci sarà lo spettacolo teatrale firmato da Dennis McIntyre. Jerzy e Mary Kromolowski hanno scritto la sceneggiatura di Modigliani che Johnny Depp porterà sul grande schermo, ritornando così dietro la macchina da presa dopo Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 agosto 2022) L'attoretorneràadattando per il grande schermo lo spettacolo teatraleanche da Alsi metteràprova come regista in occasione del, un progetto biografico sull'artista italiano che avrà tra i suoi produttori anche Albase del lungometraggio ci sarà lo spettacolo teatrale firmato da Dennis McIntyre. Jerzy e Mary Kromolowski hanno scritto la sceneggiatura dicheporterà sul grande schermo, rindo così dietro la macchina da presa dopo Il ...

