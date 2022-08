Afghanistan, un anno dopo: la condizione delle donne è peggiore che mai (Di lunedì 15 agosto 2022) A un anno dalla caduta di Kabul e dalla fuga dei soldati americani, il tempo, più che scorrere, sembra essere tornato indietro. Molte sono le difficoltà, non ultima quella della condizione femminile. Sabato 13 agosto 2022, nella capitale era stata organizzata una protesta femminile davanti al ministero dell’Educazione, dove le manifestanti chiedevano gli stessi diritti che, solo un anno prima, erano loro accessibili. Per porre fine alle richieste, i talebani hanno sparato in aria, disperdendo così la folla. I talebani hanno sparato in aria per disperdere la folla di donne scese in strada per protestare (AFP)La repressione della protesta La France Press riporta che circa una quarantina di donne stava manifestando per le strade di Kabul. I cartelli recavano scritte come: ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 15 agosto 2022) A undalla caduta di Kabul e dalla fuga dei soldati americani, il tempo, più che scorrere, sembra essere tornato indietro. Molte sono le difficoltà, non ultima quella dellafemminile. Sabato 13 agosto 2022, nella capitale era stata organizzata una protesta femminile davanti al ministero dell’Educazione, dove le manifestanti chiedevano gli stessi diritti che, solo unprima, erano loro accessibili. Per porre fine alle richieste, i talebani hsparato in aria, disperdendo così la folla. I talebani hsparato in aria per disperdere la folla discese in strada per protestare (AFP)La repressione della protesta La France Press riporta che circa una quarantina distava manifestando per le strade di Kabul. I cartelli recavano scritte come: ...

