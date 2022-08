Zaccheroni | «Sesso prima del match? Per questo davo il sabato libero Meglio evitare le orge»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 agosto 2022) Il Fatto quotidiano intervista oggi Albertoche col Milan vinse lo scudetto nel 1999, la sua ultima esperienza in panchina e? stata quella di ct degli Emirati Arabi Uniti. Tante le curiosità extra calcio che emergono della sua vita privata «La famiglia l’ho sempre lasciata a Cesenatico. Mi sono concentrato sul pallone» Sensi di colpa? «A livello professionale dovevo vincere e per vincere dovevo restare concentrato; e poi non trovavo giusto costringerli a girare l’Italia» Ha dedicato la sua vita al calcio «Per la carriera da allenatore ho chiuso l’albergo dei miei genitori: dovevo seguire la passione e sono un anomalo» Sotto quale profilo? «Siamo in pochi a non aver giocato a livello professionistico: io, Sacchi e Mourinho» Nella sua carriera ha sfatato tanti tabù legati al mondo del calciodei ...