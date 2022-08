Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 19.457 contagi e 78 morti: bollettino 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 19.457 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 78 morti. Ecco i dati, regione per regione: EMILIA ROMAGNA – Sono 1.610 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.794.843 casi di positività. 8.178 il totale dei tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.103 test antigenici rapidi. Complessivamente, la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 19.457 i nuovida coronavirus in, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 78. Ecco i dati, regione per regione: EMILIA ROMAGNA – Sono 1.610 i nuovidain Emilia Romagna secondo ildi, 14. Si registrano inoltre altri 6. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.794.843 casi di positività. 8.178 il totale dei tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 3.075 molecolari e 5.103 test antigenici rapidi. Complessivamente, la ...

