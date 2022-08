Tutti criticano il nome della figlia di Stash, è un caso sui social: “Peggio di Alma Futura” (Di domenica 14 agosto 2022) A quanto pare non Tutti, hanno letto la nostra stessa poesia nella scelta del nome che Stash e Giulia Belmonte hanno fatto per la loro seconda figlia. Dopo la piccola Grace, questa volta, è arrivata Imagine ed è stato un vero e proprio caos sui social. Da questa mattina, dopo che il cantante dei The Kolors ha annunciato il nome scelto per la piccola, sono stati migliaia e migliaia i commenti tanto che, il nome della bambina, da poche ore venuta al mondo, è già in trend topic. Il motivo ? Non è stata apprezzata la scelta dei due genitori che hanno optato per il nome Imagine. Eppure, in questo nome, che corrisponde al titolo della canzone di John Lennon, è un inno alla pace, alla vita, alla speranza. Un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) A quanto pare non, hanno letto la nostra stessa poesia nella scelta delchee Giulia Belmonte hanno fatto per la loro seconda. Dopo la piccola Grace, questa volta, è arrivata Imagine ed è stato un vero e proprio caos sui. Da questa mattina, dopo che il cantante dei The Kolors ha annunciato ilscelto per la piccola, sono stati migliaia e migliaia i commenti tanto che, ilbambina, da poche ore venuta al mondo, è già in trend topic. Il motivo ? Non è stata apprezzata la scelta dei due genitori che hanno optato per ilImagine. Eppure, in questo, che corrisponde al titolocanzone di John Lennon, è un inno alla pace, alla vita, alla speranza. Un ...

