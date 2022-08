Sei sorelle, anticipazioni dal 15 al 19 agosto: la disperazione di Francisca (Di domenica 14 agosto 2022) Francisca sarà al centro delle vicende delle puntate Sei sorelle in onda nella settimana dal 15 al 19 agosto 2022. La donna, come segnalano le anticipazioni avvertirà un fastidio alla gola e quando si recherà all'Ambigù per ringraziare don Gabriel scoprirà di essere stata sostituita ed ovviamente si dispererà. Nel frattempo, Celia le confesserà di essersi innamorata di Petra mentre Elisa farà la spia a suo zio Ricardo. Sei sorelle, anticipazioni 15-19 agosto 2022: Celia confessa a Francisca il suo amore per Petra Adela e Merceditas sarebbero dovute andare a Venezia, ma a causa di un imprevisto di lavoro di Mauro, il quale dovrà precipitarsi a Barcellona, si vedranno costrette ad annullare il loro viaggio. Nel frattempo, Carolina, secondo le ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 agosto 2022)sarà al centro delle vicende delle puntate Seiin onda nella settimana dal 15 al 192022. La donna, come segnalano leavvertirà un fastidio alla gola e quando si recherà all'Ambigù per ringraziare don Gabriel scoprirà di essere stata sostituita ed ovviamente si dispererà. Nel frattempo, Celia le confesserà di essersi innamorata di Petra mentre Elisa farà la spia a suo zio Ricardo. Sei15-192022: Celia confessa ail suo amore per Petra Adela e Merceditas sarebbero dovute andare a Venezia, ma a causa di un imprevisto di lavoro di Mauro, il quale dovrà precipitarsi a Barcellona, si vedranno costrette ad annullare il loro viaggio. Nel frattempo, Carolina, secondo le ...

