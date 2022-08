Il crollo del Ponte Morandi? È quello che succede se lo Stato lascia mano libera al mercato (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Esattamente quattro anni fa, alle ore 11:36, a Genova crollava il Ponte Morandi. Il bilancio di quella tragedia fu di 43 morti, più vari feriti e sfollati. Non si trattò, tuttavia, di una fatalità. Tant’è che la Procura di Genova ha richiesto il processo per 59 persone, colpevoli – secondo l’accusa – di non aver curato in maniera adeguata la manutenzione del viadotto Polcevera. In tutto ciò, lo Stato ha ripreso sì il controllo di Autostrade, ma facendo un regalo inspiegabile ai Benetton. Quasi per ringraziarli del lavoro svolto…Meno Stato più mercato = Ponte MorandiE qui arriviamo al punto: da dove nasce la tragedia del Ponte Morandi? Semplice: da quell’assurda ritirata dello Stato di fronte al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago – Esattamente quattro anni fa, alle ore 11:36, a Genova crollava il. Il bilancio di quella tragedia fu di 43 morti, più vari feriti e sfollati. Non si trattò, tuttavia, di una fatalità. Tant’è che la Procura di Genova ha richiesto il processo per 59 persone, colpevoli – secondo l’accusa – di non aver curato in maniera adeguata la manutenzione del viadotto Polcevera. In tutto ciò, loha ripreso sì il controllo di Autostrade, ma facendo un regalo inspiegabile ai Benetton. Quasi per ringraziarli del lavoro svolto…MenopiùE qui arriviamo al punto: da dove nasce la tragedia del? Semplice: da quell’assurda ritirata dellodi fronte al ...

