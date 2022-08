GdS – La leggenda dello United Lou Macari contro l’arrivo di Rabiot: “Mai sentito, ho un brutto presentimento…” (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 07:41:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta dello Sport: I tifosi, attraverso i social, hanno detto la loro, lasciando intendere che l’arrivo del transalpino non sarebbe per nulla un’ipotesi gradita. Ma ora ci ha decisamente messo il carico una leggenda del Manchester United come Lou Macari… L’esperienza di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus non è stata finora di quelle da ricordare, almeno non in positivo. Il francese è arrivato a parametro zero con un contratto pesante, da oltre sette milioni di euro a stagione, ma prima con Sarri e poi con Pirlo non ha mai trovato quella centralità che cercava e che lo aveva convinto a lasciare il Paris Saint-Germain. Con Allegri le cose sono andate meglio, ma ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 07:41:35 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GazzettaSport: I tifosi, attraverso i social, hanno detto la loro, lasciando intendere chedel transalpino non sarebbe per nulla un’ipotesi gradita. Ma ora ci ha decisamente messo il carico unadel Manchestercome Lou… L’esperienza di Adriencon la maglia della Juventus non è stata finora di quelle da ricordare, almeno non in positivo. Il francese è arrivato a parametro zero con un contratto pesante, da oltre sette milioni di euro a stagione, ma prima con Sarri e poi con Pirlo non ha mai trovato quella centralità che cercava e che lo aveva convinto a lasciare il Paris Saint-Germain. Con Allegri le cose sono andate meglio, ma ...

