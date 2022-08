Attentato a Rushdie, Renzi: La politica alzi la voce contro la violenza estremista e l’odio legato alla cancel culture (Di domenica 14 agosto 2022) “Dopo la folle aggressione a Salman Rushdie e’ ancora piu’ urgente contrastare la violenza estremista e l’odio legato alla cancel culture. Le minacce a J. K. Rowling non sono minacce alla sola scrittrice ma all’idea stessa di liberta’. Non sono temi da campagna elettorale? Non importa: la politica deve far sentire la propria voce contro l’odio. Ovunque”. Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “Dopo la folle aggressione a Salmane’ ancora piu’ urgente contrastare la. Le minacce a J. K. Rowling non sono minaccesola scrittrice ma all’idea stessa di liberta’. Non sono temi da campagna elettorale? Non importa: ladeve far sentire la propria. Ovunque”. Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, do… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, dopo l'a… - FrancescoAldri2 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, dopo l'a… - LauraClaraCianc : 'Islam moderato'...dove si trova? Ad oggi non risulta che nessun Paese islamico abbia condannato l' attentato allo scrittore Salman Rushdie. - 1fiorexme : RT @Agenzia_Ansa: 'Non ti preoccupare, sei la prossima': è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice J.K. Rowling, che, dopo l'a… -