Piero Angela, c’è chi gioisce per la sua morte: le incredibili frasi (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo la morte di Piero Angela, si è diffusa velocemente un’icredibile polemica: ecco chi sarebbe addirittura contento della sua morte e cosa è stato detto nel video del canale Telegram RadioGreg. Il 13 agosto gli italiani si sono svegliati con una brutta notizia. Piero Angela, che aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1954, si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo ladi, si è diffusa velocemente un’icredibile polemica: ecco chi sarebbe addirittura contento della suae cosa è stato detto nel video del canale Telegram RadioGreg. Il 13 agosto gli italiani si sono svegliati con una brutta notizia., che aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1954, si L'articolo proviene da Inews24.it.

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - DelLancillotto : @gaiatortora @GuidoCrosetto @scannavo Certo, Gaia Tortora, Piero Angela ha sempre combattuto chi - come nel partito… - VagulaAnimula : RT @lisameyerildra1: Ho letto ora la lettera che Piero Angela ha scritto per salutare il suo pubblico, vero che come diceva lui le persone… -