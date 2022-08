Moviola Milan-Udinese 4-2: Brahim crea, Rebi? segna! | LIVE NEWS (Di sabato 13 agosto 2022) La Moviola LIVE di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Analizziamo l'operato dell'arbitro Livio Marinelli Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Ladi, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023. Analizziamo l'operato dell'arbitro Livio Marinelli

zazoomblog : Moviola Milan-Udinese 2-2: pareggio di Masina al 49? LIVE NEWS - #Moviola #Milan-Udinese #pareggio - Eurosport_IT : La prima moviola della nuova stagione di Serie A ? Per voi era rigore? #SerieA | #Milan | #Udinese | #Rigore |… - zazoomblog : Moviola Milan-Udinese 2-1: Rebi? porta il Diavolo in vantaggio LIVE NEWS - #Moviola #Milan-Udinese #Rebi? #porta - infoitsport : Moviola Milan-Udinese 2-1: Rebic porta il Diavolo in vantaggio - zazoomblog : Moviola Milan-Udinese 2-1: Rebi? porta il Diavolo in vantaggio LIVE NEWS - #Moviola #Milan-Udinese #Rebi? #porta -