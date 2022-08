Fiart P54 sbarca ai Saloni autunnali | rivoluzione nel segmento dei 54 piedi

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 13 agosto 2022) L’attesa sta per finire: P54 disbarchera? allo Yachting Festival di Cannes e al Salone Nautico di Genova per la presentazione in anteprima mondiale. Il nome scelto per questo nuovo yachte? P54.P54, passione nello stile Pastrovich P come Passione, che rappresenta un tributo alla storia del cantiere partenopeo e alla passione che da sempre ha messo nella realizzazione delle sue barche e P come Stefano Pastrovich, l’architetto di fama mondiale che ha firmato il progetto. P54 adotta scelte estetiche e funzionali che pongono in primo piano spazio e vivibilita? interna ed esterna, lusso ed estetica, con una carena sportiva ed elegante e all’interno soluzioni che non deluderanno gli armatori piu? esigenti. La barca che sa accontentare tutti Perfetta per il weekend, insuperabile per la crociera di famiglia, P54 sapra? ...