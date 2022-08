"Bastardi senza gloria": il commando americano che annienta i nazisti (Di sabato 13 agosto 2022) Bastardi senza gloria Sky Cinema 2 ore 21.15 con Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent. regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 2009. Durata. 2 ore e 40 LA TRAMA Nella Francia occupata dai nazisti, un commando di soldati americani ebrei conduce azioni "mordi e fuggi" usando le tattiche dei pellerossa di un secolo prima (tattiche e usanze, arrivano a scotennare i nemci). E vince la guerra con due anni d'anticipo. Sterminando tutti i gerarchi nazisti in un colpo solo facendo saltare un cinema parigino dove si sono radunati. PERCHE' VEDERLO perchè prende delle splendide accellerate ogni volta che compare in scena Christoph Waltz (prima d'allora sconosciuto) nei panni di un implacabile e mefistofelico cacciatore di ebrei. Certo , Tarantino scatena la sua cinefilia al di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)Sky Cinema 2 ore 21.15 con Brad Pitt, Christoph Waltz, Melanie Laurent. regia di Quentin Tarantino. Produzione USA 2009. Durata. 2 ore e 40 LA TRAMA Nella Francia occupata dai, undi soldati americani ebrei conduce azioni "mordi e fuggi" usando le tattiche dei pellerossa di un secolo prima (tattiche e usanze, arrivano a scotennare i nemci). E vince la guerra con due anni d'anticipo. Sterminando tutti i gerarchiin un colpo solo facendo saltare un cinema parigino dove si sono radunati. PERCHE' VEDERLO perchè prende delle splendide accellerate ogni volta che compare in scena Christoph Waltz (prima d'allora sconosciuto) nei panni di un implacabile e mefistofelico cacciatore di ebrei. Certo , Tarantino scatena la sua cinefilia al di ...

