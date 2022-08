WhatsApp: ecco come apparire online solo a chi vuoi tu (Di venerdì 12 agosto 2022) Novità in arrivo per l’app di messaggistica più famosa al mondo. WhatsApp introduce infatti una nuova funzione che consentirà di nascondere i propri accessi ai contatti, ma non a tutti. Fino adesso infatti era possibile non far vedere il nostro status ma, in un certo senso, in modo “non selettivo”. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare. come nascondere l’accesso su WhatsApp solo ad alcuni contatti L’aggiornamento in pratica consente di scegliere a chi apparire online e a chi nasconderlo. Un modo per gestire ancor di più la possibilità di scelta da parte dell’utente e consentire una maggiore privacy. In altre parole, mentre per alcuni contatti sarà chiara la nostra presenza “online”, ad altri tale dicitura sarà omessa. Leggi anche: WhatsApp, addio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Novità in arrivo per l’app di messaggistica più famosa al mondo.introduce infatti una nuova funzione che consentirà di nascondere i propri accessi ai contatti, ma non a tutti. Fino adesso infatti era possibile non far vedere il nostro status ma, in un certo senso, in modo “non selettivo”. Adesso però qualcosa potrebbe cambiare.nascondere l’accesso suad alcuni contatti L’aggiornamento in pratica consente di scegliere a chie a chi nasconderlo. Un modo per gestire ancor di più la possibilità di scelta da parte dell’utente e consentire una maggiore privacy. In altre parole, mentre per alcuni contatti sarà chiara la nostra presenza “”, ad altri tale dicitura sarà omessa. Leggi anche:, addio ...

