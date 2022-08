La Lega Serie A lancia #STOPIRACY, campagna contro lo streaming illegale (Di venerdì 12 agosto 2022) La Lega Serie A lancia una nuova battaglia contro la pirateria audiovisiva. Per contrastare lo streaming ilLegale di contenuti sportivi e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi, in occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A TIM 2022/2023, la Lega Serie A promuoverà la propria campagna #STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO, trasmettendo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 12 agosto 2022) Launa nuova battagliala pirateria audiovisiva. Per contrastare loille di contenuti sportivi e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi, in occasione della 1ª e 2ª Giornata dellaA TIM 2022/2023, laA promuoverà la propria– LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO, trasmettendo Calcio e Finanza.

