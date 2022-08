Federica Pellegrini pubblica la lettera di una bambina che le chiede aiuto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 agosto 2022) Chissà quante lettere e quanti messaggi riceverà di continuo, non può rispondere a tutti ma non si tira indietro leggendo ladi unache lel’appello della, ladi Isabel, è una sua fan, anche lei è una nuotatrice, ha solo 11 anni e in questo momento è in difficoltà. La piscina in cui la piccola si allena sta per essere distrutta e con questa forse anche parte dei suoi sogni. Isabel racconta allache fa si allena in piscina in Trentino, con la sua squadra, scrive a nome di tutti. Racconta com’è la loro piscina e rivela quanto sia importante per lei. Sa che che ...