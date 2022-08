Deciso l’abbattimento dei maiali della Sfattoria degli Ultimi L’associazione contesta | “Sono sani e non si tratta di animali da allevamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Gli” saranno abbattuti. La notizia arriva direttamente daldi 200 volontari che si occupa di salvare e curare circa 140trae i cinghiali recuperati tra le vie di Roma, vittime di malmenti, oppure in condizione di disabilità. Il motivo va ricercato nel rigetto del ricorsonei confrontidecisione dell’Asl 1, presa per il contrasto alla peste suina. Era l’8 agosto quando l’aziendataria locale aveva notificato l’avviso di abbattimento alla, dal momento che gli“si trovano in zona rossa” per quanto riguarda la peste suina, ...