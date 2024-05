Incidente a Luino - arrestato il 40enne finito nella scarpata | guidava ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti

Era al volante ubriaco e sotto l’effetto di droga e ha causa to un incidente mortale a Luino (Varese). L’uomo, un 40enne Cremenaga, è stato arrestato . Nello schianto, avvenuto sabato scorso, lungo la ex Sp61 che la Luino conduce a Cremenaga, ha ...

Omicidio e sfregio a Varese, «Hanno massacrato mio marito e mia figlia. Una tragedia annunciata» - Omicidio e sfregio a Varese, «Hanno massacrato mio marito e mia figlia. Una tragedia annunciata» - (di B. Mel. – www.varesenoi.it) Dolore, lacrime, rabbia. Tutto questo si respirava in via Menotti, dove intorno all’ora di pranzo di ieri Marco Manfrinati ha ucciso a coltellate l’ex suocero Fabio Lim ...

Schianto fatale. Arrestato l’uomo al volante - Schianto fatale. arrestato l’uomo al volante - A luino, arrestato conducente ubriaco coinvolto in incidente mortale. Francesco Ferrazzo, passeggero deceduto, lascia famiglia e comunità addolorate. Ulteriori accertamenti in corso.

Omicidio a Varese, sfregia ex compagna al volto e accoltella il padre di lei, arrestato 40enne, aveva divieto di avvicinamento - Omicidio a Varese, sfregia ex compagna al volto e accoltella il padre di lei, arrestato 40enne, aveva divieto di avvicinamento - Omicidio a Varese, dove un uomo sfregia l'ex compagna al volto e uccide il padre di lei intervenuto per difenderla. Il 40enne, che era a processo per stalking sia nei confronti della ex moglie che nei ...