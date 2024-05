Il piano per uccidere Zelensky Ucraina - gli 007 arrestano le spie russe

(Di martedì 7 maggio 2024) Le autorità ucraine hanno reso noto di aver arrestato due funzionari della sicurezza interna che sarebbero risultati coinvolti in un complotto coordinato dalla Russia per assassinare una serie di alti funzionari ucraini, tra cui il presidente Volodymyr. Secondo Kiev il leader ucraino sarebbe stato preso di mira dalla Russia in più occasioni, anche all'inizio dell'invasione nel febbraio 2022. «I piani - si legge in una nota degli inquirenti - sono stati attuati da una rete di agenti, le cui attività erano controllate dall'FSB di Mosca. Di questa rete facevano parte due colonnelli dell'UDO (dipartimento di sicurezza dello Stato), che 'hanno fatto trapelarè informazioni segrete della Federazione Russa».

