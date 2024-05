Le vere star del Met Gala 2024 sono stati i designer

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 7 maggio 2024) Le due foto che mi vengono in mente quando penso al Metquella di una Miuccia Prada che con fare furtivo cerca di attraversare il red carpet senza farsi notare dai fotografi (una missione fallita) e quella di Alessandro Michele e Demna che posano davanti alla macchina fotografica con il sorriso di chi è entrato alla festa dalla porta secondaria risparmiandosi minuti interminabili di stress. Se il Metè l'evento mondano più importante per la moda, quello a cui tutti guardano nella speranza di vedere l'abito che gli cambierà l'esistenza, ihanno sempre avuto un ruolo secondario. Presenti, ma mai come le celebrities che hanno vestito. Certo, lo stesso Demna in passato è stato protagonista di uno dei momenti più famosi del Met insieme a Kim Kardashian, mentre Alessandro Michele aveva giocato ai ...