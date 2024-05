Il messaggio sui social di Jannik Sinner | il pensiero dedicato ai tifosi presenti a Roma

(Di martedì 7 maggio 2024)sta vivendo giorni da spettatore a, sede degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis. L’altoatesino è stato costretto a dare forfait per il suo infortunio all’anca e ci sono tante incertezze sul suo rientro in campo e sui tempi di recupero.ha deciso di non dare dettagli sulla criticità che lo sta attanagliando e la sua presenza al Roland Garros, per quanto si è potuto capire, è molto complicata. La priorità è pensare a guarire al 100%, nella consapevolezza che stando bene si possa esprimere un grande tennis., nelle ultime ore, ha voluto lanciare unsuia tutti iche lo attendevano ain questi giorni. “Non è mai una strada dritta. Torneremo più forti. Forza“, il ...

Jannik Sinner non ci sarà, e nemmeno Carlos Alcaraz. Eppure agli Internazionali BNL d'Italia, uno degli eventi tennis tici più importanti d'Italia, in programma al Foro italico fino al 19 maggio, ci saranno tanti grandi campioni: Novak Djokovic e ...

Jannik Sinner non giocherà gli Internazionali d’Italia 2024 a causa di un problema all’anca destra, in attesa di capire se riuscirà a recuperare in tempo per disputare almeno il Roland Garros, ma lontano dai campi da tennis si appresta a fare il ...

(Adnkronos) – Jannik Sinner , Carlos Alcaraz ma non solo . Chi per un problema all'anca, chi al braccio, chi alla spalla, sono 7 i forfait per il tabellone principiale degli Internazionali d'Italia, quinto torneo Atp Masters 1000 della stagione, al ...

Olimpiadi Parigi 2024: da Sinner ad Asia D’Amato e i dubbi di Fontecchio. Italia falcidiata dagli infortuni - Olimpiadi Parigi 2024: da sinner ad Asia D’Amato e i dubbi di Fontecchio. Italia falcidiata dagli infortuni - Lo sport italiano si sta avvicinando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la consapevolezza di poter vivere un'edizione prodiga di soddisfazioni, ...

Sinner non giocherà a Roma ma… su Topolino! La storia di Quacknik Spinner - sinner non giocherà a roma ma… su Topolino! La storia di Quacknik Spinner - Jannik sinner non giocherà gli Internazionali d'Italia 2024 a causa di un problema all'anca destra, in attesa di capire se riuscirà a recuperare in tempo ...

Jannik Sinner, messaggio social ai suoi fan - Jannik sinner, messaggio social ai suoi fan - Dopo l’ infortunio all’anca destra che ha costretto Jannik sinner a saltare gli Internazionali d’Italia, il tennista altoatesino ha voluto mandare un messaggio ai tutti i suoi fan. “Non è mai una ...