Lopetegui - un feroce vaffa al Milan dopo il #Nopetegui | ecco con chi firma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) C'eravamo tanto… annusati, perché ad amarsi non c'è stato il tempo. Stiamo parlando dele di Julen, ex-allenatore di Wolverhampton, Siviglia, Real Madrid e Porto, oltre che della Nazionale spagnola. Nessun approdo in Italia per il tecnico basco, che resterà in Premier League e, nella prossima stagione, allenerà il West Ham, sostituendo David Moyes sulla panchina degli Hammers. Si attende soltanto l'ufficialità, nei prossimi giorni l'allenatore spagnolo apporrà la propriasul contratto e potrà cominciare la sua nuova avventura londinese.ha esperienza e un curriculum importante, arricchito dalla conquista dell'Europa League con il Siviglia nel 2020. Ad annunciare il nuovo accordo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano con un post su X. In Spagna, in verità, non l'hanno presa ...