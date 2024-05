Elodie - Mina e le altre | perché una donna deve guadagnarsi la libertà di fare quello che le pare?

(Di martedì 7 maggio 2024) Ogni volta chefa un’apparizione pubblica (l’ultima a Verona, per il concerto Una nessuna centomila) e indossa un capo sexy, non provoca mai reazioni tiepide e i più finiscono per insultarla con frasi sessiste. Fin qui nulla di nuovo. Poi, però, ci sono quelli che prendono le sue difese e ricordano che (anche) il pop italiano ha una lunga tradizione di artiste che hanno usato il loro corpo e la loro fisicità per esprimersi, basti pensare a, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Loredana Bertè, giusto per citarne alcune. Ed ecco che, di fronte a questa verità incontrovertibile, c’è chi puntualizza che «poteva permetterseloha sempre dimostrato di avere talento», «Raffaella Carrà poteva farloera una leggenda», e così via. Insomma, alle grandi interpreti pop del passato era ...

