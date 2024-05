La Russa fa esporre in Senato la statua della donna che allatta rifiutata dal Comune di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Lada, sarà esposta ina Roma per un mese. L’iniziativa è dello stesso presidente di Palazzo Madama ed esponente Fdi Ignazio La: l’opera dal titolo “Dal latte materno veniamo”scultrice Vera Omodeo e raffigurante unacheal seno un neonato ha trovato ospitalità nei palazzi istituzionali. Laha fatto molto discutere nelle scorse settimane perché, in un primo momento, avrebbe dovuto essere esposta in piazza Duse a, nella zona di Porta Venezia: la commissione di esperti d’opere d’arte ha però respinto la proposta sostenendo che rappresenta “valori rispettabili ma non universalmente condivisibili”. L’organismo, nato nel 2015 con l’allora sindaco ...