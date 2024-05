Borse e tendenze dettate dalla strada | small is more

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 7 maggio 2024) Life&People.it Molti accessori nascono con una funzione specifica. Essi, però, possono mutare leggermente – o cambiare del tutto – la finalità per cui sono stati pensati a causa dell’uso comune prodotto, principalmente, dalle masse. La loro tendenza è adattarne l’impiego ad esigenze pratiche che si palesano nella quotidianità. Questo meccanismo psicologico e tangibile può dare origine ad abitudini curiose: ne sono un meraviglioso esempio le cleavage bags di Lady Diana. Letteralmente “da scollatura”, furono ribattezzate in questo modo dopo che la principessa iniziò ad appoggiare le sue pochette di satin all’altezza del décolleté, quando doveva flettersi in avanti per scendere dall’auto: un gesto utile per ripararsi dai flash indiscreti dei paparazzi. Insomma, è lacon le sue regole a dettare nuove consuetudini: ciò vale anche per ...