Il Patto di stabilità e le sue ombre Il monito di Corte dei conti e Upb

(Di martedì 7 maggio 2024) Parafrasando Mao Zedong, ildinon sarà un pranzo di gala. Certo, l’Italia ha portato a casa un compromesso non scontato, che concede allo Stivale della flessibilità sul deficit e una traiettoria sul debito decisamente più morbida. I Paesi con un debito eccessivo, tanto per ricapitolare, saranno tenuti a ridurlo in media dell’1% all’anno se il loro debito è superiore al 90% del Pil, e dello 0,5% all’anno in media se è tra il 60% e il 90%. Se il disavanzo di un Paese è poi superiore al 3% del Pil, dovrebbe essere ridotto durante i periodi di crescita per raggiungere l’1,5% e creare una riserva di spesa per periodo con condizioni economiche difficili. E l’Italia, si trova su un sentiero stretto. Da una parte ci sono da smaltire le scorie del Superbonus, ovvero la montagna di crediti di imposta maturati da imprese e famiglie per le ...