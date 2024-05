Disney e Pixar lanciano la skin care di Inside Out 2 per bambine Serve davvero?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 7 maggio 2024) La bellezza sta diventando sempre di più un business. Anche grazie al coinvolgimento delle più giovani in età preadolescenziali. Questo è quello che, con uno attento studio di mercato, ha compreso lae la. Le due storiche realtà legate all’animazione, infatti, hanno deciso di lanciare una loro linea di, cavalcando l’onda del fenomeno Sephora Tweens, composto da ragazzine in spedizione nei negozi della catena francese per acquistare creme e sieri. Il progetto nasce dalla collaborazione con la startup Bubble e ha lo scopo di lanciareOut 2, la nuova animazione realizzata dalla, in uscita il prossimo 19 giugno. Per questo motivo, dunque, sono stati creati due kit per la cura della pelle in formato tweens. Ogni trousse contiene un totale di tre prodotti: ...