Ultime Notizie – Elezioni 2022 | atlantismo | flat tax | Pnrr | il programma del centrodestra

(Di giovedì 11 agosto 2022) Posizionamento atlantista e filo-occidentale italiano al primo punto deldelappena validato dai leader della coalizione. “Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo”, è scritto al punto uno del documento in 8 pagine, che articola i 15 obiettivi della coalizione. L’alleanza a questo proposito chiede una “Politica estera incentrata sulla tutela dell’interesse nazionale e la difesa della Patria” e ancora il “rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo diplomatico dell’Italia nel contesto geopolitico”, come anche il “rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa, sostegno all’Ucraina di fronte all’invasione della Federazione Russa e sostegno ad ...

SkyTG24 : Dopo giorni di attesa è stato definito l'accordo elettorale tra il leader di #ItaliaViva, Matteo #Renzi, e quello d… - fanpage : 'Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per #Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 28.433 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute,… - junews24com : Depay Juve, novità sull'olandese: cosa sta succedendo a Barcellona - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 11 agosto - Serale Segui l'attualità dall'Europa e d… -

Il Sole 24 ORE

Giallo a New York dove due italiani sono stati trovati morti in un albergo: si chiamavano Luca Nogaris , 38 anni, e Alessio Picelli , 48 anni. I due erano originari di Rovigo : l a notizia è stata ...È il giorno della nascita del terzo polo . Matteo Renzi e Carlo Calenda in tarda mattinata hanno dato l'annuncio ufficiale: correranno insieme alle elezioni del prossimo 25 settembre . A guidare la ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 28.433 nuovi casi (-33,8% su base settimanale) e 130 ... Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi positivi al coronavirus sono stati 28.433 (ieri 31.703). Le vittime sono invece 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Il tasso è al 15% in lieve calo rispetto a ...Continua la trattativa tra Sassuolo e Napoli per Giacomo Raspadori. L’accordo tra il club azzurro e l’attaccante c’è già, manca quello tra i club. Il Napoli è arrivato a offrire 28 milioni più 5 di bo ...