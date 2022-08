Salvini da ritrovare, Crosetto “Mastrolindo”: le pagelle di Bisignani alla destra (Di giovedì 11 agosto 2022) di Alberto Maggi per Affaritaliani Ci siamo quasi. Pochi giorni e le candidature nel centrodestra, uninominale e proporzionale, saranno definite nei dettagli. Intanto per il programma manca solo l’ok finale dei leader ma il testo c’è, come anticipato da Affaritaliani.it. Sempre su Affari, ecco le pagelle dei principali protagonisti della coalizione di centrodestra di Luigi Bisignani. Silvio Berlusconi, voto 10 per affetto. Sic transit gloria mundi, prima stava tra Bush e Putin, oggi tra Fascina e Ronzulli. Matteo Salvini, voto 7. Prima a torso nudo, ora vestito da sci, speriamo che si rimetta la camicia e riprenda a ragionare. Gianni Letta, voto 10 e lode. Sa quando apparire e quando sparire. Antonio Tajani, voto 5. Da quando non segue più i consigli di Gianni Letta si è perduto nella nebbia di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 11 agosto 2022) di Alberto Maggi per Affaritaliani Ci siamo quasi. Pochi giorni e le candidature nel centro, uninominale e proporzionale, saranno definite nei dettagli. Intanto per il programma manca solo l’ok finale dei leader ma il testo c’è, come anticipato da Affaritaliani.it. Sempre su Affari, ecco ledei principali protagonisti della coalizione di centrodi Luigi. Silvio Berlusconi, voto 10 per affetto. Sic transit gloria mundi, prima stava tra Bush e Putin, oggi tra Fascina e Ronzulli. Matteo, voto 7. Prima a torso nudo, ora vestito da sci, speriamo che si rimetta la camicia e riprenda a ragionare. Gianni Letta, voto 10 e lode. Sa quando apparire e quando sparire. Antonio Tajani, voto 5. Da quando non segue più i consigli di Gianni Letta si è perduto nella nebbia di ...

