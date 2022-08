Politica a Sant’Antimo | arriva la sentenza | Ivana Tarantino è candidabile

(Di giovedì 11 agosto 2022), ex amministratore del Comune di. Lo ha stabilito unadella corte di cassazione di fine luglio le cui motivazioni sono state rese note in queste ore. La vicenda nasce nel luglio del 2020 allorché, a seguito dello scioglimento dell’amministrazione comunale diil ministero dell’Interno propose l’incandidabilità per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...anche un incontro tra Matteo Renzi e l'ex consigliere di'...anche un incontro tra Matteo Renzi e l'ex consigliere di, ...ha già annunciato che non si ricandiderà e lascerà la'Dopo sei legislature è giusto non presentarsi alle elezioni', spiega l'esponente forzista, classe '52, da, in provincia di Napoli, che inizia la sua carriera, negli anni 90 come ...