Manchester City: nuovo rinforzo, in arrivo un terzino (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Manchester City sta per accogliere Sergio Gomez dell'Anderlecht. Il terzino spagnolo ha una valutazione di circa 11 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilsta per accogliere Sergio Gomez dell'Anderlecht. Ilspagnolo ha una valutazione di circa 11 milioni di euro.

