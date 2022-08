(Di giovedì 11 agosto 2022) Evgenij Golubovskij è nato nel 1936, come mio fratello Gianni, e come lui è delicato e acuto. E’ nato a Odessa, dove è stato giornalista e critico d’, conduttore di un programma culturale televisivo, fondatore del quotidiano “International Odessa news”, direttore di un laboratorio letterario e del Museo d’moderna. I volumi di sue memorie, la sua memoria viva e la sua casa, sono patrimoni preziosi della città. E’ anche un bibliofilo, specialmente di edizioni di poeti e scrittori del primo Novecento, e domenica, quando finalmente l’ho incontrato, ho vantato il possesso (provvisorio) di una prima edizione dei Dodici di Blok. Ha commentato: “Alexander Blok è morto in questo giorno, il 7 agosto 1921, 101 anni fa”. Golubovskij scrive ogni giorno sul suo facebook un testo che è insieme un saggio e un ricordo personale. Mi ci sono immerso con ...

Sono illustrazioni tratte dai Racconti del Baal Shem, da L'angelo sigillato di Nicola Ljeskov, e infine dai Racconti di Odessa di'. Questa volta non è il colore a sostenere l'impianto ...In Volinia non ci sono più api" (' " L'armata a cavallo "). Forse le api volano di nuovo nella regione storica dell'Ucraina nord - occidentale ma "il 20 per cento del territorio ucraino" ... Isaak Babel' pianse davanti all'arte fiorentina. Un racconto Evgenij Golubovskij, storico giornalista e critico d'arte ucraino, attraverso il suo profilo facebook racconta di quando lo scrittore russo fece tappa in Italia nel 1933. Venne ucciso nella prigione ...