Frato chi? Gli operai ignorano chi sia Fratoianni e votano Meloni. Il “Foglio” ci spiega perché (Di giovedì 11 agosto 2022) Con un lungo articolo di Dario Di Vico, giornalista di stampo economico con trascorsi importanti a Repubblica, oggi Il Foglio prova ad affrontare il tema del proletariato moderno, quello degli operai che una volta votavano a sinistra, poi si erano spostati sulla Lega ed ora sembrano convergere perfino sulla destra di Giorgia Meloni, quella che fino a qualche anno fa sarebbe stata considerata il nemico politico oltre che ideologico. E il rosso Fratoianni, che candida la moglie? Frato chi? L’analisi del professor Orsina sullo spostamento del voto Di Vico cita il professor Giovanni Orsina, che nei giorni scorsi sulla Stampa ha tentato un’operazione molto ambiziosa: una rilettura dei dieci anni dell’interminabile transizione italiana che ci ha portato dal governo Monti alle elezioni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Con un lungo articolo di Dario Di Vico, giornalista di stampo economico con trascorsi importanti a Repubblica, oggi Ilprova ad affrontare il tema del proletariato moderno, quello degliche una volta votavano a sinistra, poi si erano spostati sulla Lega ed ora sembrano convergere perfino sulla destra di Giorgia, quella che fino a qualche anno fa sarebbe stata considerata il nemico politico oltre che ideologico. E il rossoianni, che candida la moglie?? L’analisi del professor Orsina sullo spostamento del voto Di Vico cita il professor Giovanni Orsina, che nei giorni scorsi sulla Stampa ha tentato un’operazione molto ambiziosa: una rilettura dei dieci anni dell’interminabile transizione italiana che ci ha portato dal governo Monti alle elezioni ...

