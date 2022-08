Siccità, così il botulino nel Delta del Po avvelena gli uccelli acquatici: l’allarme dell’ente (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il botulino nel Delta del Po avvelena gli uccelli acquatici. Lo fa sapere l’ente che gestisce il Parco del Delta del Po: il batterio prolifera per via del prosciugamento degli invasi. Nel 2019 lo stesso fenomeno causò una vera e propria strage di migliaia di uccelli. Quest’anno invece l’ente ha deciso il disseccamento della valle in attesa dell’imminente arrivo di migliaia di uccelli migratori. Senza acquitrino infatti il botulino – un batterio anaerobico – non si sviluppa e gli animali dovrebbero tenersene alla larga. A causa della Siccità la quantità d’acqua necessaria per riempire l’invaso non è disponibile. I primi animali con sintomi di intossicazione sono stati recuperati e sono in cura. L’Ente parco e tutti gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilneldel Pogli. Lo fa sapere l’ente che gestisce il Parco deldel Po: il batterio prolifera per via del prosciugamento degli invasi. Nel 2019 lo stesso fenomeno causò una vera e propria strage di migliaia di. Quest’anno invece l’ente ha deciso il disseccamento della valle in attesa dell’imminente arrivo di migliaia dimigratori. Senza acquitrino infatti il– un batterio anaerobico – non si sviluppa e gli animali dovrebbero tenersene alla larga. A causa dellala quantità d’acqua necessaria per riempire l’invaso non è disponibile. I primi animali con sintomi di intossicazione sono stati recuperati e sono in cura. L’Ente parco e tutti gli ...

