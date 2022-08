Rapporto Cna | ancora troppi furti e rapine nelle abitazioni |  500 al giorno

(Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA – Il confinamento e la paura del Covid hanno dato scacco al ladro. Ma l’estate del 2022 per molti versi, soprattutto sul fronte vacanze, ricorda quella pre-pandemia del 2019.comprese? Chissà. Ma se le previsioni sul movimento turistico che annunciano un boom di vacanzieri in agosto e nella prima parte di settembre saranno confermate, come tutto sembra, il rischio esiste. Quasi 500 al, oltre 20 l’ora Le denunce diin abitazione nel 2021 (dati provvisori dell’Istat) hanno superato quota 182mila. Vale a dire quasi 500 al, più di venti all’ora, uno ogni tre minuti circa. Un reato molto diffuso: 7,1 colpi ogni mille famiglie con picchi di 8,4al Nord e di 7,8 al Centro; inferiori alla media il Sud (4,9) e le isole ...

È quanto emerge dal rapporto su furti e rapine. Di fatto - rileva - questi reati odiosi, che turbano l'intimità delle famiglie e possono sfociare anche in atti di violenza, rimangono sempre ...