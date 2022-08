Pensioni 2022 | Meloni prudente su flessibilità e quota 41 | lavoratori | già ci ripensa?

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Molti si stanno preoccupando delle ultime dichiarazioni espresse dal senatore nonché responsabile del programma di Fratelli D’Italia, Fazzolari, che in data 4 agosto pare aver espresso perplessità circa la41, eppure, ci scrivono i nostri lettori girandoci le sue parole, Walter Rizzetto, Fratelli D’Italia, da voi intervistato nei giorni scorsi aveva ribadito che la41 era uno degli obiettivi prioritari del partito dato per vincente alle prossime elezioni. Dunque dove risiede la verità? Abbiamo provato a ricontattare Rizzetto per chiedere smentita o specifiche al riguardo, ma questa volta non abbiamo avuto il piacere della replica, riportiamo dunque oggettivamente quanto fin qui emerso e cerchiamo di fare il punto. Riforma-2023: Fazzolari preoccupa i precoci ed i quarantunisti La ...

HuffPostItalia : Flat tax, pensioni, taglio Iva. Le proposte del centrodestra hanno una controindicazione: sfondano i conti pubblici - fattoquotidiano : LA FREGATURA I miseri aumenti dei salari: Draghi beffa i sindacati in busta meno di 200€ - infoitinterno : Come aumenteranno le pensioni da Ottobre 2022? - Pie_Piga : RT @ilfoglio_it: Dal pericolo democratico alle pensioni, le promesse elettorali decollano verso la Luna. Intanto guerra, pandemia e crisi… - checovenier : Meloni frena Salvini su flat tax e pensioni. Parla il responsabile economico di FdI -

Elezioni politichediretta oggi 10 agosto . Silvio Berlusconi rompe gli indugi e annuncia che si candiderà al ..., Durigon (Lega) propone Quota 41 Ore 14.20 'Per lecredo sia ..., Durigon (Lega) propone Quota 41 Ore 14.20 'Per lecredo sia arrivato il tempo di una riforma definitiva, Quota 100 che ha dato buonissimi risultati, era ideata per poi fare una ...Se la campagna elettorale per le elezioni politiche 2022 si rivolge soprattutto a chi ha qualche anno in più un motivo c'è: ecco perché i giovani vengono tagliati fuori dalle proposte dei leader.Solo coloro che rispondo a determinati requisiti per i quali si ha diritto alla integrazione al trattamento minimo di pensione scatterà l’aumento. Quindi, come saranno calcolate le pensioni mini da ot ...