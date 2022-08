Matteo Bassetti, Maria Giovanna Maglie e Andrea Costa: la carica degli aspiranti candidati (e ministri) del centrodestra (Di mercoledì 10 agosto 2022) I sondaggi dicono che alle elezioni del 25 settembre non ci sarà partita. E il centrodestra, che già pregusta una vittoria di ampie proporzioni, prepara le candidature. E la lista dei ministri del prossimo governo. Uno dei papabili è l’infettivologo Matteo Bassetti. Che però ha già detto che sarebbe invece interessato soltanto a ricoprire un ruolo di tecnico. Ovvero a fare il ministro, probabilmente della Sanità. Ma, spiega oggi il Corriere della Sera, potrebbe anche ripensarci. Un’altra personalità pronta a correre è Maria Giovanna Maglie. Saggista e opinionista oltre che ex giornalista Rai, la Maglie ha acquisito una certa popolarità prendendo posizioni sulla famiglia “naturale” e sul clima. Oggi potrebbe vedersi assegnato un collegio dalla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) I sondaggi dicono che alle elezioni del 25 settembre non ci sarà partita. E il, che già pregusta una vittoria di ampie proporzioni, prepara le candidature. E la lista deidel prossimo governo. Uno dei papabili è l’infettivologo. Che però ha già detto che sarebbe invece interessato soltanto a ricoprire un ruolo di tecnico. Ovvero a fare il ministro, probabilmente della Sanità. Ma, spiega oggi il Corriere della Sera, potrebbe anche ripensarci. Un’altra personalità pronta a correre è. Saggista e opinionista oltre che ex giornalista Rai, laha acquisito una certa popolarità prendendo posizioni sulla famiglia “naturale” e sul clima. Oggi potrebbe vedersi assegnato un collegio dalla ...

