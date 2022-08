Il segnale di Meloni alla stampa estera | “Nessuna svolta autoritaria | la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni”

(Di mercoledì 10 agosto 2022) “Ho letto che la vittoria di Fratelli d’Italia nelle elezioni di settembre sarebbe un disastro verso una, l’uscita dell’Italia dall’euro e altre sciocchezze di questo genere. Nulla di tutto ciò è vero. Lahaildaormai, condannando senza ambiguità la soppressione della democrazia e le vergognose leggi contro gli ebrei”. Lo ha affermato la presidente di FdI, Giorgia, in un video in tre lingue destinatoe pubblicato sul canale Youtube del partito. “Da anni ho l’onore di guidare il partito conservatore europeo, che condivide valori ed ...

Gab_Si_ : @Claudio_Clausi @BTiddia @accidentalVale La fidanzata di B era già parlamentare. Il cognato Meloni era già parlamen… - JonToader : @tradori Io invece mi aspetto he Digos, Guardia di Finanza e servizi segreti facciano irruzione a casa della Meloni… - Adolfo04022146 : RT @HoaraBorselli: Ma guarda un po’che strano…Dopo l’arresto del sindaco di FDI #RobertaTintari, è finito indagato un fedelissimo di Gior… - DanyRoss70 : RT @CaterinaBaffoni: Il gioco della politica italiana è di facile lettura.A turno tocca a tutti.Ora è il momento della destra, e questo è u… - CaterinaBaffoni : Il gioco della politica italiana è di facile lettura.A turno tocca a tutti.Ora è il momento della destra, e questo… -

Corriere della Sera

In quell'occasione 200 diplomaci in una lettera definirono la nomina di Calenda "unche ... "Io voto Italia Viva", scrisse il malcapitato e Calenda: "Bravo! Regala un voto a Salvini esu ...La candidatura dell'economista, aggiunge Letta, 'è un' per dimostrare che 'da queste ... L'affondo finale è per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia: 'Si sta incipriando per cambiare ... Giorgia Meloni, il segnale a Nato e alleati: noi garanti del sostegno all’Ucraina Durante il live di Gallipoli Ariete ha espresso le sue perplessità ai fan sul programma elettorale presentato da Giorgia Meloni ...L'ex presidente della Camera fa la morale alla destra sul caso Marcinelle: "Fa propaganda...". Ma a connotare politicamente la ricorrenza era stato Enrico Letta con un paragone fuori luogo ...