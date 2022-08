Gruppo di scout sorpresi da nubifragio con violenta grandinata messi in sicurezza dai (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Aquila - I Vigili del fuoco di Avezzano recuperano 40 scout colti da una violenta grandinata a Villavallelonga. Il Gruppo di quaranta scout, ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni, provenienti da Triggiano in provincia di Bari, sono stati sorpresi da una forte grandinata in località Fonte Astuni, zona montana nel comune di Villavallelonga. Il violento nubifragio di pioggia e grandine ha annullato quasi totalmente la visibilità e inondato l’area camping che li ospitava. Gli accompagnatori hanno dato l’allarme telefonicamente alla sala operativa dei Vigili del fuoco che hanno tempestivamente raggiunto il Gruppo con ben cinque mezzi fuoristrada. Dopo un lungo e impegnativo percorso di montagna, i ragazzi, fortunatamente tutti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 agosto 2022) L'Aquila - I Vigili del fuoco di Avezzano recuperano 40colti da unaa Villavallelonga. Ildi quaranta, ragazzi di età compresa tra i 12 e 16 anni, provenienti da Triggiano in provincia di Bari, sono statida una fortein località Fonte Astuni, zona montana nel comune di Villavallelonga. Il violentodi pioggia e grandine ha annullato quasi totalmente la visibilità e inondato l’area camping che li ospitava. Gli accompagnatori hanno dato l’allarme telefonicamente alla sala operativa dei Vigili del fuoco che hanno tempestivamente raggiunto ilcon ben cinque mezzi fuoristrada. Dopo un lungo e impegnativo percorso di montagna, i ragazzi, fortunatamente tutti ...

