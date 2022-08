Gazzetta – Barcellona | Kessie e Christensen liberi se non vengono iscritti entro il 30 agosto

(Di mercoledì 10 agosto 2022) 2022-08-10 18:59:27 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Secondo Espn, se i blaugrana non regolarizzassero la posizione dell’ivoriano e del danese, a fine mese potrebbero andarsene dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 10– MADRID La notizia data dalla sede didi Espn è clamorosa, e merita un approfondimento: Francke Andreas, i due giocatori finiti al Barça da svincolati da Milan e Chelsea, hanno inserito nei rispettivi contratti una clausola di rescissione in caso di mancata iscrizione alla Liga. Se la situazione attuale dovesse protrarsi l’ivoriano e il danese potranno lasciare ilprima ancora del loro debutto ufficiale. Non hanno intenzione di farlo, si tratterebbe di un caso limite, però da Espn non ...

