Covid | 31 703 nuovi casi su 201 509 tamponi e altri 145 morti

repubblica : Covid Italia, bollettino del 10 agosto: 31.703 nuovi casi e 145 morti

Sono 31.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 43.084. Le vittime sono 145, in calo rispetto alle 177 di ieri. Il ...Il tasso di positività si attesta al 15,7% ( - 0,1%). Calano i ricoveri ( - 244) e le terapie intensive ( - 10). I guariti odierni sono ... Covid, 31.703 i nuovi contagi e 145 morti. Il tasso di positività al 15,7% Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 31.703 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 201.509 tamponi processati. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui si contano altri 145 morti, ...Bollettino Covid-19 oggi, mercoledì 10 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione. Dati su contagi e morti ...