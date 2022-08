Renzi: la telenovela delle alleanze sta per finire (Di martedì 9 agosto 2022) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha affermato che “fortunatamente la telenovela delle alleanze sta per finire”. Renzi ha poi detto che al suo partito non interessano le alleanze, bensì creare progetti realizzabili per far uscire l’Italia dalla crisi. Matteo Nella sua ultima enews, Matteo Renzi Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) Il leader di Italia Viva Matteoha affermato che “fortunatamente lasta per”.ha poi detto che al suo partito non interessano le, bensì creare progetti realizzabili per far uscire l’Italia dalla crisi. Matteo Nella sua ultima enews, Matteo

infoitinterno : Renzi: la telenovela delle alleanze sta per finire - Billa42_ : Renzi: la telenovela delle alleanze sta per finire - Newsinunclick : ' Letta ha un risentimento contro di me, ha detto 'Renzi no' perché rosica dal 2014 . Ma mi ha fatto un regalo - co… - Leonida62 : RT @RobertoMerlino1: La telenovela #Renzi #Calenda pare un libro scritto da autori per l’infanzia.Che i 2 siano giocherelloni e pinocchi lo… - danieledv79 : RT @mariamacina: La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli. Renzi -