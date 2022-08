Renzi, Calenda e la telenovela delle alleanze (Di martedì 9 agosto 2022) Definitivamente sepolto l’accordo tra Carlo Calenda e Enrico Letta, con lo strappo segnato ieri dal primo, al leader di Azione non resta, dunque, che finire dritto dritto tra le braccia di Matteo Renzi, perché senza un simbolo dovrebbe raccogliere 24mila firme per presentare le sue liste. E nelle ultime ore i segnali di riavvicinamento, tra i due leader, non mancano. “La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli” scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua eNews di oggi: “Quest’area riformista, questo terzo polo, nel Paese c’è. A chi mi domanda: ma che farete con Calenda, ora che Azione ha rotto il patto con il PD? Rispondo semplicemente che noi ci siamo. E siamo disponibili a dare una mano perché l’obiettivo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Definitivamente sepolto l’accordo tra Carloe Enrico Letta, con lo strappo segnato ieri dal primo, al leader di Azione non resta, dunque, che finire dritto dritto tra le braccia di Matteo, perché senza un simbolo dovrebbe raccogliere 24mila firme per presentare le sue liste. E nelle ultime ore i segnali di riavvicinamento, tra i due leader, non mancano. “Lasta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli” scrive il leader di Iv, Matteo, nella sua eNews di oggi: “Quest’area riformista, questo terzo polo, nel Paese c’è. A chi mi domanda: ma che farete con, ora che Azione ha rotto il patto con il PD? Rispondo semplicemente che noi ci siamo. E siamo disponibili a dare una mano perché l’obiettivo di ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - yppi2011 : RT @Nonha_stata: Il PD per Renzi e Calenda è stato un taxi su cui sono saliti da sinistra per scendere a destra. - Dinoignone : @CarloCalenda Renzi, Calenda. Ogghiu fitusu e paredda spunnata. Traduzione: Olio rancido e padella sfondata. Roba sceria. ?? -