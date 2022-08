Gli Usa consegnano alla Malesia sistemi di rilevamento dei sommergibili cinesi (Di martedì 9 agosto 2022) La Marina degli Stati Uniti ha consegnato alle forze militari della Malesia il primo di tre velivoli da trasporto CN-235 appositamente potenziati per svolgere missioni di pattugliamento marittimo. Si tratta di aeromobili biturbina da trasporto prodotti nello stato asiatico su licenza spagnola, il progetto è infatti della sivigliana Construcciones Aeronáuticas (Casa), e quindi consegnati agli Usa per l'installazione dei sistemi elettronici necessari per compiere questo tipo di missioni. I finanziamenti per rendere possibile questa trasformazione arrivano proprio da Washington e fanno parte del denaro stanziato per aiutare le nazioni dell'Asia meridionale a migliorare la sicurezza marittima mediante l'attuazione di un programma firmato nel 2018 per supportare la Royal Malaysian Air Force anche mediante sessioni di addestramento svolto ... Leggi su panorama (Di martedì 9 agosto 2022) La Marina degli Stati Uniti ha consegnato alle forze militari dellail primo di tre velivoli da trasporto CN-235 appositamente potenziati per svolgere missioni di pattugliamento marittimo. Si tratta di aeromobili biturbina da trasporto prodotti nello stato asiatico su licenza spagnola, il progetto è infatti della sivigliana Construcciones Aeronáuticas (Casa), e quindi consegnati agli Usa per l'instzione deielettronici necessari per compiere questo tipo di missioni. I finanziamenti per rendere possibile questa trasformazione arrivano proprio da Washington e fanno parte del denaro stanziato per aiutare le nazioni dell'Asia meridionale a migliorare la sicurezza marittima mediante l'attuazione di un programma firmato nel 2018 per supportare la Royal Malaysian Air Force anche mediante sessioni di addestramento svolto ...

CottarelliCPI : Pillole dagli USA: Trump vuole abolire il Dipartimento dell'Istruzione perché gli insegnanti americani sono pericol… - pdnetwork : L’Italia cresce più di Francia, Germania, USA, ma Lega, Forza Italia e M5S hanno scelto di far cadere il governo Dr… - Agenzia_Ansa : Usa, perquisita dall'Fbi la residenza di Donald Trump in Florida. Gli agenti portano via scatole di documenti #ANSA - PMO_W : Questi non sono attacchi ucraini, questi sono a tutti gli effetti attacchi NATO, ossia USA. Washington sta spingend… - FabriceFabriz : RT @MarcoRizzoPC: 9 Agosto 1945. #Nagasaki, la seconda bomba. 80 mila persone morte subito, altre decine di migliaia successivamente. Sganc… -