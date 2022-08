Juventus, Rabiot vicino al Manchester United. La situazione (Di lunedì 8 agosto 2022) La Juventus potrebbe aprire la cessione del centrocampista Rabiot: il primo pretendente si chiama Manchester United Secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester United è interessato al centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Al di là dell’infortunio di Pogba, i bianconeri non si fanno problemi a trattare per quanto concerne una ipotetica cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Lapotrebbe aprire la cessione del centrocampista: il primo pretendente si chiamaSecondo quanto riportato da The Athletic, ilè interessato al centrocampista dellaAdrien. Al di là dell’infortunio di Pogba, i bianconeri non si fanno problemi a trattare per quanto concerne una ipotetica cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

